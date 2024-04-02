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Эзотерика

Река окрасилась в красный цвет в Шымкенте (видео)

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Птицы летят над рекой
Река. Иллюстративное фото: the_burtons / Getty Images

Жители Шымкента сняли на видео реку Кошкар-ата, окрасившуюся в кроваво-красный цвет. Люди предполагают, что в нее слили кровь животных, передает Otyrar.

По данным телеканала, видео было снято 31 марта.

Автор ролика, на котором видно, что часть реки стала багряной, предположил, что в водную артерии Шымкента слили кровь забитого скота, чтобы сэкономить на утилизации.

Экологи взяли пробы воды, но к их приезду крови в реке уже не было. Результаты экспертизы будут готовы в течение пяти рабочих дней.

Эксперты говорят, если в воду сбросили кровь, это может отразиться на экосистеме водной артерии.

"Мы взяли пробы воды, вниз и вверх по течению, анализы будут готовы в течение 5 дней. Здесь своя экосистема, водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну", — считает руководитель отдела департамента экологии Шымкента Дуйсен Култилеуов.

В управлении развития комфортной городской среды, комментируя кадры, сообщили, что сбрасывать в реку что-либо запрещено. В ведомстве планируют подать заявление в полицию.

"Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать.

Нарушителя могут привлечь к ответственности по двум статья административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям: нужно ответственно относиться к окружающей среде", — отметил Абилкайыр Онгар, руководитель управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

Вне зависимости от того, что сбросили в реку, кровь или иную жидкость красного цвета, нарушителей ждет штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077136-reka-okrasilas-v-krasnyy-tsvet-v-shymkente-video/

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