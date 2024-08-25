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В Караганде потеряли 35 детей среди 50-тысячной толпы

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Концерт в Караганде
Концерт в Караганде. Фото: instagram.com/policeofkaraganda

Во время масштабного концерта в Караганде среди 50-тысячной толпы потерялись 35 детей. Их нашли и вернули родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Карагандинской области полицейские вернули родителям 35 детей, потерявшихся во время концерта. Инцидент, как сообщает пресс-служба Департамента полиции области в Instagram, произошел в областном центре во время празднования Дня шахтеров.

"В городе, где население уже приближается к миллионной отметке, прошел праздничный концерт с участием звезд. На центральной площади города организаторы собрали 50 тысяч зрителей. На охрану общественного порядка заступили более 500 полицейских. 35 детей, потерявшихся во время концерта, вернули родителям", - отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году на концерте в Атырау аналогичным образом потерялись 172 ребенка. Тогда в городе состоялся гала-концерт музыкальных исполнителей, на котором собралось более 16 тыс. человек.

Мы также писали, как в июле двое детей потерялись на побережье Алаколя в области Жетiсу - они самостоятельно покинули зону отдыха, где были с родными. Позже детей нашли в 1,5 км от зоны отдыха и передали родителям.

В мае 11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", чтобы избежать пропажи детей, нужно придерживаться правил:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в смартфоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153020-v-karagande-poteryali-35-detey-sredi-50-tysyachnoy-tolpy/

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