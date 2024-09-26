Грузовики смогут выезжать в Россию из пункта пропуска в Павлодарской области только по онлайн-очереди

Сегодня на автомобильном пункте пропуска Павлодарской области "Косак" начинает действовать система электронной очереди, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент государственных доходов региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, перевозчики, планирующие выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, должны забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.

Для этого необходимо зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы, заполнить данные о водителе и транспортном средстве.

После одобрения заявки нужно своевременно прибыть в пункт пропуска для прохождения границы.

"Система CarGoRuqsat обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скопления грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками", - отметили в ДГД Павлодарской области.

CarGoRuqsat интегрирована с 17 информационными системами госорганов, за счет чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др.

Эта система бронирования электронной очереди уже успешно функционирует в Казахстане на 21 автомобильном пункте пропуска. На сегодняшний день она реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

В ДГД изданию Pavlodarnews.kz уточнили, что бронирование обязательно. Без отметки в электронной системе грузовые машины не смогут выехать из Казахстана. Правило распространяется на категории С, С1 и касается как граждан Казахстана, так и нерезидентов страны.

Ранее министр финансов РК Мади Такиев в ходе рабочей поездки в область Жетісу и Алматинскую область заявил о полномасштабной модернизации пунктов пропуска на границе с целью развития транзитного потенциала страны.

Также стало известно, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом бензина и дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Поручение дал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.