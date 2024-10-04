Более 200 видов животных в Казахстане могут исчезнуть

Более двухсот видов животных - позвоночные и безпозвоночные - находятся на территории Казахстана под угрозой исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

4 октября во всем мире отмечают День защиты животных, напомнили в Комитете лесного хозяйства и животного мира в Instagram.

"В Казахстане обитает 835 видов позвоночных животных, среди которых 178 млекопитающих и 489 птиц. Однако печальная реальность заключается в том, что 132 вида позвоночных и 96 видов беспозвоночных находятся под угрозой исчезновения", - говорится в публикации.

В комитете отметили, что охрана диких животных осуществляется госинспекторами, егерями и правоохранительными органами.

Напомним, в 2021 году Красная книга Казахстана пополнилась еще тремя животными - тигр, переднеазиатский леопард, лошадь Пржевальского.

Согласно информации на сайте Алматинского государственного природного заповедника, в 1948 году в ЮНЕСКО приняли решение об организации Международного союза охраны природы (МСОП). Виды растений или животных, зарегистрированные в Международной "Красной книге", разделены на 5 отдельных категорий по международной классификации:

Исчезающие виды. Для сохранения таких видов в обязательном порядке необходимо организовать специальные мероприятия (природные заповедники, национальные природные парки, природные резерваты и др.);

Виды, численность которых резко сокращается. Количество таких видов пока велико, но нельзя допускать интенсивного сокращения;

Редкие виды. Необходимо следить за уменьшением численности таких видов;

Полностью неизученные виды. Научно-исследовательская работа о таких видах должна проводиться тщательно;

Восстановленные виды.