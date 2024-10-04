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"Это могли быть мы с тобой, но у тебя нет Camry": водитель "преграждал" дорогу девушке в Алматы (видео)

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Водитель и девушка в Алматы
Водитель и девушка в Алматы. Скриншот: instagram.com/kris_p_almata

В соцсетях появилось видео, на котором водитель автомобиля в Алматы заехал на тротуар, чтобы преградить дорогу девушке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видеоролик появился в Instagram-профиле kris_p_almata. На кадрах - девушка, проход которой преграждает водитель на автомобиле. Причем последний заехал на тротуар.

Инцидент, как отмечается, произошел на проспекте Алатау в Алматы.

"Это могли бы быть мы с тобой, но у тебя нет Camry", "Поругались, вот и она ходит, чтобы за ней побегал", "Влюбленный волк - уже не хищник", - пишут пользователи Сети.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы прокомментировали видео.

"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности. Полиция Алматы напоминает о принципе неотвратимости наказания", - гласит ответ.

В марте водитель Porsche, чтобы объехать пробку в Астане, решил "срезать" прямо по тротуару. Его наказали за данное нарушение, а также за то, что он использовал телефон во время езды.

В другом случае жительница столицы на авто совершила ДТП, а потом попыталась покинуть место аварии, проехавшись про тротуару.

В августе житель Павлодара припарковался прямо на тротуаре. На него пожаловалась женщина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169892-eto-mogli-by-byt-my-s-toboy-no-u-tebya-net-camry-voditel-pregrazhdal-dorogu-devushke-v-almaty-video/

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