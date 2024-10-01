"Помогите нам": жители "поселка-призрака" в Мангистау обратились к акимату (видео)

В Мангистауской области жители одного из населенных пунктов не могут легализовать свои дома из-за того, что их поселка по документам не существует, передает телеканал "Алматы".

"Поселку-призраку" под Актау уже больше 50 лет, но официального названия у него до сих пор нет. Сами местные свой жилой массив называют "аппендицитом".

Здесь нет школы, общественный транспорт не ходит, как и скорая, жалуются местные.

"Дети ездят на учебу в город. Школа далеко, автобусов нет. Мы просим акимат обратить на нас внимание. Я уже вторую неделю не могу съездить на прием к врачу. Помогите нам!" - сказала жительница жилого массива Эльмира Расулова.

Из-за отсутствия документов центральные коммуникации в дома не проводили. Людям пришлось за свои деньги протягивать свет, воду и все остальное. Так еще и платить приходится дороже, потому что оформить счета можно только как юридическим лицам.

"Этот вопрос следует рассмотреть со всеми нашими отделами, теми, кто относится к этому. Думаю, да, решим в ближайшее время. Вообще, зона относится к производственной зоне, это да, займет пару месяцев, потому что это уже как бы изменение генплана или плана детальной планировки должно быть", - сообщил руководитель отдела земельных отношений Актау Айдынбек Узакбаев.

Как отмечает телеканал, недавно в поселок провели газовую трубу. Но для подключения его в квартиры тоже требуют документы на дом. Жители "поселка-призрака" выразили надежду, что на этот раз их проблема найдет решение.