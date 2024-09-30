В Казахстане обнаружили два неизвестных науке вида пауков

В казахстанской пустыне Кызылкум обнаружили 54 вида пауков, 2 из которых ранее не были известны науке, передает NUR.KZ со ссылкой на публикацию Института зоологии РК.

Институт зоологии РК в своем Instagram-аккаунте сообщил о результатах работы сотрудников лаборатории арахнологии и других беспозвоночных. Сообщается, что благодаря изучению пустыни Кызылкум были получены новые данные о пауках, обитающих там.

"Наши арахнологи обнаружили 54 вида пауков, из которых 27 видов были впервые отмечены в этой пустыне, а 10 видов (19%) и вовсе не были ранее известны на территории Казахстана. Ареал ряда видов включает несколько стран: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Иран", - сказано в сообщении.

Сообщается, что два вида пауков оказались новыми для науки, они были описаны и получили названия Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi. Оба вида относятся к семейству наземных охотников - Gnaphosidae.

"Судя по всему, активность у них преимущественно ночная, поскольку днем они сидят в укрытиях (под камнями, в норах других животных, трещинах скал или земле). Доселе им удавалось оставаться незамеченными, но при встрече с нашими специалистами-арахнологами этого оказалось недостаточно. Теперь в мире на пару неизвестных науке пауков стало меньше", - рассказали в Институте.

На сайте организации указано, что Институт зоологии является головной и единственной научной зоологической организацией в Казахстане, которая координирует и проводит фундаментальные и прикладные исследования по изучению животного мира страны. Основное направление уделяется изучению экологии и биологии диких животных, имеющих хозяйственное, эпидемиологическое и эпизоотическое значение, а также изучению эндемиков, редких и исчезающих видов животных с целью разработки мер по охране в условиях интенсивного развития сельского хозяйства, промышленности и освоения природных ресурсов Казахстана.

Добавим, что летом текущего года жители сразу нескольких регионов Казахстана жаловались на нашествие одного из вида пауков - каракуртов. Поэтому Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам на фоне возросшей сезонной активности каракуртов - ядовитых пауков.

В начале июля жители Атырауской области сообщали о гибели 23 голов скота из-за нашествия каракуртов. Наряду с этим девять человек пожаловались на укусы насекомого, среди них было два ребенка. Чуть позже фермеры рассказали о 63 погибших верблюдах.

В это же время о нашествии ядовитых пауков заявили в Шымкенте. За два месяца в больницы обратились 15 человек.

В середине июля в Атырауской области из-за укуса каракуртов в реанимации оказались шесть человек. При этом ущерб от этих насекомых составил свыше 65 млн тенге. Жители обратились за помощью в Министерство сельского хозяйства.

Кроме того, ядовитых пауков обнаружили в Баянаульском нацпарке около озера Торайгыр. В день там начали находить больше 20 самок и до 80 коконов.