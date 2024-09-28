Ударила ребенка по голове: прокуратура прокомментировала видео из детсада в Талдыкоргане

В Талдыкоргане воспитатель ударила ребенка в детском саду - на видео в Сети обратили внимание в прокуратуре области Жетісу, передает NUR.KZ.

Кадры появились в паблике taldykorganec.insta в Instagram - на них видно, как полицейские просматривают записи с камер в детском саду. На кадрах просматриваемого ролика сотрудница детсада ударяет одного из детей.

Произошедшее прокомментировали в прокуратуре региона.

"Прокуратура области Жетісу сообщает, что по данному факту ориентировано управление полиции города Талдыкорган. Данный факт на контроле прокуратуры области", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, недавно жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

В августе ребенка ударили в детском саду Атырау - полиция возбудила уголовное дело.