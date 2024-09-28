Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ударила ребенка по голове: прокуратура прокомментировала видео из детсада в Талдыкоргане

Опубликовано:

Комната в детском саду
Детсад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане воспитатель ударила ребенка в детском саду - на видео в Сети обратили внимание в прокуратуре области Жетісу, передает NUR.KZ.

Кадры появились в паблике taldykorganec.insta в Instagram - на них видно, как полицейские просматривают записи с камер в детском саду. На кадрах просматриваемого ролика сотрудница детсада ударяет одного из детей.

Произошедшее прокомментировали в прокуратуре региона.

"Прокуратура области Жетісу сообщает, что по данному факту ориентировано управление полиции города Талдыкорган. Данный факт на контроле прокуратуры области", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, недавно жительница Алматы попросила назначить проверку в алматинском детском саду №47, в котором избили ее дочь. Видео с камер наблюдения ранее было опубликовано в соцсетях.

До этого избиение детей в детском саду попало на видео в Жетiсу. Полиция после публикации видео начала проверку.

В августе ребенка ударили в детском саду Атырау - полиция возбудила уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167074-udarila-rebenka-po-golove-prokuratura-prokommentirovala-video-iz-detsada-v-taldykorgane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie