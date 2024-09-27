Есть ли в Казахстане бомбоубежища, и в каком они состоянии, ответили в МЧС

На брифинге МЧС сегодня рассказали, есть ли в Казахстане функционирующие бомбоубежища, и в каком они состоянии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Термин "бомбоубежище" в нашем законодательстве не употребляется. Вместо этого в нормативных правовых актах употребляется "защитное сооружение гражданской обороны". Раньше, во времена Советского Союза, всему населению доводились такие знания, такая информация. Это было связано с тем, что была холодная война, страна была в постоянной готовности к войне, и вопросы гражданской обороны в то время были очень острые. Все должны были знать про бомбоубежища.

Сейчас защитные сооружения гражданской обороны, которые у нас имеются - это остатки. Наследие Советского Союза. Они у нас есть, содержатся, мы поддерживаем их в состоянии готовности. Но они относятся к организациям, продолжающим работу в военное время", - сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерсултан Турмаханов.

Он добавил, что для укрытия населения могут использоваться подвалы, подземные паркинги, другие заглубленные части городской инфраструктуры.

"Согласно документам, расположение и количество объектов гражданской обороны имеет гриф "для служебного пользования", мы вам точное количество сообщить не можем. А общее количество простейших укрытий на сегодня порядка 14 тыс. объектов, которые могут вместить в себя население", - добавил представитель МЧС.

В октябре 2022 года в астанчане уже интересовались, где в столице расположены бомбоубежища.

В МЧС тогда пояснили, что в перечень защитных сооружений гражданской обороны входят убежища и простейшие позиционные укрытия. При этом, по его словам, убежища предусматриваются только для предприятий, которые не перестают работать в военное время. В их числе хлебозаводы, ТЭЦ, электроснабжающие организации.

А летом того же года одна из жительниц Алмалинского района Алматы во время встречи акима Ерболата Досаева с населением предложила восстановить в южной столице бомбоубежища.