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Центр по расследованию киберпреступлений открыли в ДП Карагандинской области

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Подразделение киберполиции Карагандинской области
Подразделение киберполиции. Фото: gov.kz

В ДП Карагандинской области открылся центр по расследованию киберпреступлений. С начала текущего года было зарегистрировано 1129 фактов интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала ведомства, несмотря на масштабные профилактические мероприятия, проводимые полицией, граждане продолжают становиться жертвами мошенников.

С начала текущего года в полиции Карагандинской области зарегистрировано 1129 фактов интернет-мошенничества, по 436 из которых уже принято решение.

"Одним из самых волнующих граждан вопросов является интернет-мошенничество. За последние четыре года общий ущерб от этого вида правонарушений в Карагандинской области составил более 3,5 млрд тенге.

Борьба с киберпреступностью является одним из основных направлений работы правоохранительных органов. Подразделения киберполиции, ранее открытые в отделах полиции Караганды, Темиртау и Балхаша, уже показали свою эффективность.

Задача нового Центра - это усиление координации и взаимодействия между этими подразделениями, что позволит повысить эффективность противодействия преступлениям в сфере цифровых технологий", - отметил замначальника ДП региона Рашад Утеуов.

Также сообщается, что Юго-Восточным отделом полиции УП Караганды завершено уголовное дело по 11 эпизодам интернет-мошенничества. Главному фигуранту, 18-летнему молодому человеку, уже вынесен приговор.

Напомним, ранее в Караганде полицейские предотвратили мошенничество в отношении 28-летнего глухонемого местного жителя, который чуть не стал жертвой аферистов при попытке оформить кредит. Неизвестный представился менеджером одного из банков и заверил, что сможет помочь. Для начала мужчине предложили внести через терминал на указанный счет 37 тысяч тенге для сбора необходимых документов. Однако молодой человек этого не сделал и обратился в полицию.

Также сообщалось, что мошенники придумали способ обмана казахстанцев. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166478-centr-po-rassledovaniyu-kiberprestupleniy-otkryli-v-dp-karagandinskoy-oblasti/

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