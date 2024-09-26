У аэропорта Астаны изменится режим работы с 5 октября

С 5 октября аэропорт Астаны возобновит работу на взлетно-посадочной полосе в обычном режиме - ранее были введены ограничения из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" объявили о досрочном завершении ремонта взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что работы, которые начались 1 мая 2024 года и были запланированы до 24 декабря, в настоящее время завершены, и аэропорт возобновит работу на взлетно-посадочной полосе в обычном режиме с 5 октября 2024 года в 01:00 UTC.

Во время ремонтных работ аэродром был закрыт для приема и выпуска самолетов с 22:00 до 06:00 каждую ночь.

"В ходе проведенных работ было заменено асфальтобетонное покрытие на главной трассе площадью 26 746,64 м², а также асфальтобетонное покрытие на взлетно-посадочной полосе площадью 53 920 м². Оставшиеся мелкие работы, выполненные подрядчиком, не повлияют на регулярность полетов", - сообщили в пресс-службе аэропорта столицы.

Напомним, ранее в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны были введены ограничения - ожидалось, что они будут действовать в течение 8 месяцев.

Тогда специалисты отмечали, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад.

В связи с введением ограничений за несколько месяцев до начала ремонта казахстанские авиакомпании обратились к пассажирам - они сообщили об изменении расписания рейсов.