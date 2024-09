К казахстанским студентам, находящимся в штате Флорида, обратились в "Болашак"

Более 30 стипендиатов программы "Болашак" находятся в американском штате Флорида, к которому движется тропический шторм "Хелен", передает NUR.KZ со ссылкой на АО “Центр международных программ”.

В Facebook-аккаунте АО "Центр международных программ" опубликовано официальное сообщение в связи с приближением мощнейшего тропического шторма "Хелен" к побережью Флориды.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), шторм ожидается на побережье Флоридского залива 26 сентября.

"В четырех университетах штата Флорида - Florida State University, University of Florida, University of South Florida и University of Miami, - находится 31 стипендиат из Казахстана. Учебные заведения временно закрыты. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей, с ними на связи наши кураторы", - сообщила пресс-секретарь АО "Центр международных программ" Ляззат Тукушева.

Стипендиатов призвали соблюдать меры предосторожности и оставаться на связи.

По данным CNN, тропический шторм "Хелен" по мере приближения перерастает в ураган и станет самым сильным среди тех, что обрушились на США более чем за год. Шторм продолжает усиливаться и, по ожиданиям, он обрушится не только на Флориду, но и на большую часть юго-востока США.

Сообщается, что тысячи жителей Флориды уже были вынуждены эвакуироваться. Шторм угрожает вызвать наводнения, разрушительные ветры и опасные для жизни штормовые нагоны. Ожидается, что он достигнет побережья поздним вечером в четверг.

Ранее в "Болашак" обращались к казахстанским студентам из-за неблагоприятных погодных условий в Центральной и Восточной Европе. Тогда речь шла о 15 казахстанских студентах.

Мы писали, что решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 150 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак".

На официальном сайте международной стипендии "Болашак" говорится, что она была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.