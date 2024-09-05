Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 150 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на центр международных программ.

По результатам второго присуждения 120 человек пройдут обучение по программам магистратуры, 6 – докторантуры, 24 казахстанца будут направлены на профессиональные стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

Более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам. По льготным категориям обучение за рубежом пройдет 22 человека.

Наиболее популярными специальностями стали информационные технологии и системы, искусственный интеллект и кибер-безопасность, транспортные технологии и логистика, общественное здравоохранение, неонатология и хирургия, аналитика больших данных, строительная инженерия, геология и горное дело, металлургия, финансовые технологии, урбанистика и математика.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки по наиболее значимым для экономики направлениям в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. Наиболее популярные направления инжиниринг и технологии, социальные и естественные науки, а также медицина и здравоохранение.

Ознакомиться со списком обладателей стипендии "Болашак" можно здесь, а со списком обладателей грантов на научные стажировки – здесь.

На официальном сайте говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

В конце прошлого года сообщалось, что по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.

Напомним, в конце июня мы писали, что решением республиканской комиссии стипендия "Болашак" присуждена 184 казахстанцам. Они также пройдут обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих вузах мира.