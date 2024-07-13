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Понтонный мост затонул в Павлодарской области (видео)

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Река в Павлодарской области
Река. Кадр из видео: instagram.com/nurlan_dyussimbinov

В селе Коктас сельского округа Канаша Камзина в Павлодарской области затонул понтонный мост. На место выехал аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил градоначальник на своей странице в Instagram, он провел рабочий выезд в село Коктас сельского округа Канаша Камзина и осмотрел понтонный мост через реку Белая.

"На данный момент понтонный мост затонул. В первую очередь планируется вытащить и отремонтировать его путем привлечения сельхозтехники крестьянских хозяйств и предприятий.

Также рассматриваются альтернативные пути, это организация паромных переправ техники и людей на противоположенный берег", - отметил Нурлан Дюсимбинов.

Кроме того, как добавил чиновник, для строительства нового понтонного моста выделены средства из местного бюджета на разработку ПСД.

Напомним, ранее жителям ветхих бараков в Затонском районе Павлодара обозначили сроки сноса домов. По информации депутатов, до 2029 года на месте старого жилья должны появиться новостройки.

Также в Павлодаре мальчика ударило током возле дома 80 по улице Камзина. Как утверждают местные жители, столбы и провода здесь находятся в аварийном состоянии, они попросили их демонтировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2133459-pontonnyy-most-zatonul-v-pavlodarskoy-oblasti-video/

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