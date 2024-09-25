Чем кормят детей в школах Карагандинской области

В школах Карагандинской области детей кормят блюдами на пару, мясом и свежими овощами, а качество питания контролируют специальные комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, блюда на пару, мясо и свежие овощи - это стандартное меню во всех государственных школах региона. Рацион разработан специальной рабочей группой с учетом потребностей растущего организма.

В каждой школе работают бракеражные комиссии, главная задача которых - контролировать качество приготовленных блюд. Ежедневно они берут пробы с завтраков и обедов, которые затем подаются детям.

В качестве гарнира детям предлагают картофельное пюре, гречку, рис или макароны, которые обычно сопровождаются мясными блюдами: куриные бедра, говяжий гуляш, тефтели, котлеты или рыба.

Главное условие - отсутствие жирной и высококалорийной пищи. К основным блюдам подают простые салаты из вареных и свежих овощей.

Рацион школьника. Фото: gov.kz

Бесплатным горячим питанием в области обеспечены около 74 тысяч школьников. Это учащиеся начальных классов, а также среднего и старшего звена из социально уязвимых семей.

"Ежедневное меню школ публикуется на сайтах учебных заведений, в специальных разделах электронной платформы Bilimal "Электронды мектеп" и в приложении EduMark. Родители могут ознакомиться не только с наименованием блюд, но и оставить отзывы и оценки", - рассказала руководитель отдела дошкольного воспитания и общего среднего образования Управления образования Карагандинской области Гульдана Нурсултан.

Проверки в школьных столовых также систематически проводят члены межведомственных экспертных групп при городских и районных отделах образования.

"Два раза в месяц мы посещаем столовые и проверяем соблюдение санитарных норм, наличие сертификатов на продукты, качество готовых блюд, соблюдение сроков и условий хранения, доставки продуктов и готовой пищи, соответствие порций ежедневному и перспективному меню. Реагируем на жалобы родителей в соцсетях на качество питания. Проверки проходят максимально прозрачно", - рассказала член межведомственной экспертной группы, многодетная мама Айша Сулейменова.

Школьная столовая. Фото: gov.kz

В школах также организуют дни открытых дверей, когда родители могут увидеть, чем кормят их детей. Своими предложениями и замечаниями по меню можно поделиться в WhatsApp-чатах учебных заведений.

В ближайшее время родители с помощью искусственного интеллекта смогут узнать, что и когда ел их ребенок в школе.

В двух школах Караганды в пилотном режиме установлены аппаратно-программные комплексы "Алакан-мектеп" и "Отан-мектеп". Умные системы внедрены в школах-гимназиях имени Абая и Аль-Фараби.

Системы сканируют ладони и лица детей, что позволяет вести интерактивный учет школьников, обеспеченных бесплатным горячим питанием. Комплексы также контролируют посещаемость, открывают доступ к учебным материалам и др.

Всего в течение двух лет планируется внедрить умные системы в 194 школах области.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе № 8 села Бесшокы учащиеся начальных классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в региональном управлении здравоохранения пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе и повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь потребовалась 58 детям.

Позднее стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации.

После этого случая по поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики должны провести мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.