"Лишнего не требуем": сотрудники элитных ресторанов написали заявление на работодателя в Алматы (видео)

В Алматы сотрудники сети элитных ресторанов обратились с заявлением в прокуратуру. Они утверждают, что работодатель закрыл заведения, не выплатив им зарплаты, передает сайт телеканала КТК.

Повара, официанты, охранники и уборщицы уже закрывшейся сети элитных заведений в Алматы третий месяц пытаются получить честно заработанные деньги. Бывшие работники заявляют: хозяйка задерживала заработную плату с начала года. А после руководство внезапно объявило о закрытии, только вот с людьми рассчитаться забыло.

"С открытия мы работали официально – по договору. У нас были пенсионные перечисления и тому подобное. На протяжении последнего года постоянные задержки. Начались, грубо говоря, полмесяца. Потом месяц, потом два месяца. То есть не выплачивали, и все. А если выплачивали, то кусками постоянно. Дали 50 тысяч. Соответственно, пока месяц закончился, тебе должны уже за два месяца. Мне, допустим, должны конкретно за два с половиной месяца", – пожаловался Борис Щенсный.

Бывшие сотрудники говорят: в сеть ресторанов входили четыре заведения. Без заработной платы за два месяца осталось около 100 работников. По словам самих работников, владелец задолжал свыше 19 миллионов. Руководство сейчас не выходит на связь.

"Руководство ссылалось на то, что в компании нет денег. Хотя деньги…. Мы смотрим, оборот идет: миллион, два, три в сутки ресторан сдавал. Оборот есть. Вот. Ресторан закрыли, и мы остались без средств к существованию.

У кого-то кредиты, у кого-то квартиры. У всех свои проблемы, нужды, дети, семьи. Мы просто требуем свою честно заработанную плату. Ничего лишнего не требуем", – рассказал Станислав Воробьев.

Халида Даулетбаева занималась организацией выездных банкетов. Женщина рассказывает: она находила поваров, кухонных работников и официантов. При том, что клиенты полностью вносили оплату, руководство ресторана все равно не выплачивало деньги наемному персоналу. Халиде пришлось взять кредит – больше 2 миллионов тенге, чтобы рассчитаться с сотрудниками.

"С мая проведенные мною выездные банкеты оплачены 100% в ресторан. В этой сумме сидят: оплата официантов, поваров, аренда посуды и скатерти и других наемных сотрудников.

На данный момент долг – 2 миллиона 93 тысячи. Чтобы рассчитаться со всем персоналом – поварами, официантами – и за аренду у людей, у которых я брала, мне пришлось взять кредиты", – поделилась Халида Даулетбаева.

А сама руководитель сети ресторанов утверждает: они арендовали помещения. Но владелец здания внезапно разорвал договор, и потому пришлось закрыть заведения.

"Как только я смогу забрать свое оборудование, я сразу рассчитаюсь с персоналом. Это во-первых. Во-вторых, я не могу вам дать точные сведения о том, сколько именно я сейчас должна, каким сотрудникам. Я должна приехать в Алматы, все эти документы поднять и уточнить. Сейчас деятельность этой компании приостановлена", – прокомментировала директор управляющей компании Ольга Абдыгаппарова.

Когда именно руководство сети ресторанов рассчитается со своим персоналом, директор ответить не смогла. А чувствующие себя обманутыми сотрудники не стали терять времени и написали заявление в прокуратуру.

Источник: КТК

Напомним, в июле в Сети появилась информация, что в Туркестане якобы не выплатили зарплату строителям, из-за чего они начали рушить стены. В полиции заявили, что информация не соответствуют действительности, а в акимате сообщили, что данный объект является долгостроем – началась его реконструкция.

А позже в Шымкенте строители новых многоэтажек пригрозили разобрать дома, если им не выплатят зарплаты – больше 400 человек не могли получить заработанные деньги. Ситуацию комментировали в инспекции труда и акимате.