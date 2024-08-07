Оставшиеся без зарплаты рабочие пригрозили разобрать построенные дома в Шымкенте

Разобрать на продажу построенные дома грозятся шымкентские работники, оставшиеся без зарплаты. Строители жалуются, что больше полутора лет ждут, когда же с ними расплатятся, передает сайт телеканала КТК.

Рабочие возвели 29 объектов, а денег не получили - трудились 400 человек.

По словам рабочих, погасить долги начальство не отказывается, но дальше слов дело не идет.

А последнее время, по словам строителей, предприниматель и вовсе перестал отвечать на звонки.

Строители грозятся, что начнут разбирать построенные дома и распродавать на стройматериалы.

"Можем кирпичи все снять, трубы забрать. Нас вынуждают к такому. Будем продавать это все, а что еще остается делать? Если на этой неделе не получим зарплату, начнем действовать", - заявил Ардак Отепбергенов.

Чиновники сообщили, что каждый такой дом обошелся бюджету в 600 млн тенге. Заказчиком является управление строительства - акимат уже отдал половину денег компании.

Как только фирма исправит выявленные дефекты, получит и оставшиеся деньги, сообщили в администрации.

"Исполнитель - ТОО Medina Group. Сейчас их в городе нет. Но они передали нам акты выполненных работ. Полную сумму фирма еще не получила. Ведутся переговоры. Со стороны акимата тоже предпринимаются меры по выплате зарплаты рабочим", заявил и. о. замруководителя управления строительства акимата Шымкента Максат Иманалиев.

На скандал уже отреагировали и в инспекции по труду. Там заявили, что права рабочих нарушены. Однако из-за того, что стройфирма находится не в Шымкенте, а в Алматы, заявление передадут по месту ее регистрации.

По словам корреспондентов телеканала, сам глава компании на телефонные звонки не отвечает и скандал пока никак не комментирует.

Источник: КТК.

Напомним, в июле в Сети появилась информация, что в Туркестане якобы не выплатили зарплату строителям, из-за чего они начали рушить стены. Инцидент прокомментировали в ДП региона.

Как оказалось доводы, указанные на видеозаписи касательно невыплаты зарплат, не соответствуют действительности.

Ролик прокомментировали и в акимате - там сообщили, что данный объект является долгостроем - началась его реконструкция.