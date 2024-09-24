Прокуратура Алматинской области выполнила просьбу жителей Каргалы (видео)

Жители села Каргалы обратились в прокуратуру Алматинской области с просьбой установить пешеходный переход возле школы "Лицей Дарын", передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, при координации прокуратуры Жамбылского района в рамках проекта "Безопасность дорожного движения" был оперативно организован выезд на указанный участок дороги и установлены знаки и разметка пешеходного перехода.

"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге, особенно перед учебными заведениями", - отметили в надзорном органе.

Ранее прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

Также недавно сообщалось, что полицейские Алматинской области в рамках ОМП "Подросток" обнаружили у школьника электрошокер и выявили более 500 административных нарушений.