Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Электрошокер нашли у подростка в Алматинской области

Опубликовано:

Человек держит в руках электрошокер
Электрошокер. Иллюстративное фото: nemchinowa/Getty Images

Полицейские Алматинской области в рамках операции "Подросток" обнаружили у школьника электрошокер и выявили более 500 административных нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в целях предупреждения подростковой преступности и правонарушений среди учащихся на территории области с 17 по 19 сентября было проведено республиканское ОПМ "Подросток".

"В результате трехдневных отработок выявлено 572 административных правонарушения. Это 366 фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, 132 — неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, 18 мелких хулиганств, 27 хулиганств, 12 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах", — отметили в УМПС ДП Алматинской области.

В ходе мероприятия полицейские Талгарского района обнаружили у школьника электрошокер. Родители подростка были привлечены к ответственности, с несовершеннолетним проведена профилактическая беседа.

Также в отношении владельцев шести развлекательных заведений и родителей несовершеннолетних, находившихся там, составлены административные протоколы.

За время операции на профилактический учет поставлены 26 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и 28 неблагополучных родителей. В центры поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены 23 ребенка.

При проверках условий проживания детей из неблагополучных семей с родителями проведены беседы о вреде алкоголя и наркотических веществ. Им разъяснена ответственность по воспитанию, содержанию и обучению детей.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде завели уголовное дело на двух агрессивных девочек. Подростков выявили инспекторы ЦОУ благодаря камерам видеонаблюдения. Отмечалось, что родители будут отвечать за действия своих несовершеннолетних детей - их привлекут к ответственности.

Помимо этого, в августе двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy" в Астане. В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164104-elektroshoker-nashli-u-podrostka-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie