Электрошокер нашли у подростка в Алматинской области

Полицейские Алматинской области в рамках операции "Подросток" обнаружили у школьника электрошокер и выявили более 500 административных нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в целях предупреждения подростковой преступности и правонарушений среди учащихся на территории области с 17 по 19 сентября было проведено республиканское ОПМ "Подросток".

"В результате трехдневных отработок выявлено 572 административных правонарушения. Это 366 фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, 132 — неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, 18 мелких хулиганств, 27 хулиганств, 12 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах", — отметили в УМПС ДП Алматинской области.

В ходе мероприятия полицейские Талгарского района обнаружили у школьника электрошокер. Родители подростка были привлечены к ответственности, с несовершеннолетним проведена профилактическая беседа.

Также в отношении владельцев шести развлекательных заведений и родителей несовершеннолетних, находившихся там, составлены административные протоколы.

За время операции на профилактический учет поставлены 26 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и 28 неблагополучных родителей. В центры поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены 23 ребенка.

При проверках условий проживания детей из неблагополучных семей с родителями проведены беседы о вреде алкоголя и наркотических веществ. Им разъяснена ответственность по воспитанию, содержанию и обучению детей.

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