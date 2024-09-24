Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пеший проход в ботанический сад Астаны перекрыли: в акимате назвали причину

Опубликовано:

Вход в ботанический сад Астаны
Перекрытый вход в ботанический сад Астаны. Фото: instagram.com/zhaloby.astana/

Вход в ботанический сад Астаны со стороны проспекта Кабанбай батыра перекрыли из-за строительства LRT и требований безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовано обращение жителей города по поводу входа в ботанический сад со стороны проспекта Кабанбай батыра. По словам авторов обращения, вход был открыт во время проведения Всемирных игр кочевников, а сейчас его снова закрыли.

"Жителям было очень удобно ходить, вроде никому не мешает. Можно ли оставить все как есть?" - написали астанчане.

В акимате Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пеший проход через территорию строительства LRT от ботанического сада на проспект Кабанбай батыра был временным, на период проведения Игр.

"В связи с окончанием V Всемирных игр кочевников, в настоящее время возобновлены работы на данном участке по заливке парапетов под ограждение и подготовке оснований под укладку элементов верхнего строения пути. Также ведутся работы по ограждению строительного участка во избежание несчастных случаев", - сообщили в акимате.

Напомним, из-за строительства LRT в Астане до 30 ноября полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан.

Ранее мы писали, что работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100%. По данным ТОО "City Transportation Systems", были возведены все предусмотренные 799 опор.

На сайте ботсада Астаны сообщается, что его состоялось 2 июля 2018 года и было приурочено к 20-летнему юбилею столицы. В создании концепции уникального для евразийского пространства объекта участвовали известные ученые Казахстана, а также стран СНГ, Германии, Италии, Франции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165350-peshiy-prohod-v-botanicheskiy-sad-astany-perekryli-v-akimate-nazvali-prichinu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie