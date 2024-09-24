Пеший проход в ботанический сад Астаны перекрыли: в акимате назвали причину

Вход в ботанический сад Астаны со стороны проспекта Кабанбай батыра перекрыли из-за строительства LRT и требований безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте "Zhaloby.astana" опубликовано обращение жителей города по поводу входа в ботанический сад со стороны проспекта Кабанбай батыра. По словам авторов обращения, вход был открыт во время проведения Всемирных игр кочевников, а сейчас его снова закрыли.

"Жителям было очень удобно ходить, вроде никому не мешает. Можно ли оставить все как есть?" - написали астанчане.

В акимате Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что пеший проход через территорию строительства LRT от ботанического сада на проспект Кабанбай батыра был временным, на период проведения Игр.

"В связи с окончанием V Всемирных игр кочевников, в настоящее время возобновлены работы на данном участке по заливке парапетов под ограждение и подготовке оснований под укладку элементов верхнего строения пути. Также ведутся работы по ограждению строительного участка во избежание несчастных случаев", - сообщили в акимате.

Напомним, из-за строительства LRT в Астане до 30 ноября полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан.

Ранее мы писали, что работы по возведению опор LRT в Астане завершены на 100%. По данным ТОО "City Transportation Systems", были возведены все предусмотренные 799 опор.

На сайте ботсада Астаны сообщается, что его состоялось 2 июля 2018 года и было приурочено к 20-летнему юбилею столицы. В создании концепции уникального для евразийского пространства объекта участвовали известные ученые Казахстана, а также стран СНГ, Германии, Италии, Франции.