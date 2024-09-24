Пожарные из Алматинской области изобрели новое устройство (видео)

Огнеборцы ПЧ № 1 города Қонаева из Алматинской области разработали новое устройство для крепления переносного лафетного ствола, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"Огнеборцы ПЧ №1 Қонаева ДЧС Алматинской области изобрели приспособление для крепления переносного лафетного ствола", - отмечается на официальной странице ведомства в Instagram.

Указывается, что новое устройство было создано с целью повышения уровня безопасности личного состава.

ДЧС Алматинской области также опубликовал видео с демонстрацией работы изобретения.

Ранее сообщалось, что оперативно-спасательный отряд ДЧС Алматинской области получил новый пикап Toyota Hilux для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также в Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции — загорелись 40 баллонов с газом. Пожар был полностью ликвидирован спасателями. Два человека получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.