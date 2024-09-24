Пожарные из Алматинской области изобрели новое устройство (видео)
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Огнеборцы ПЧ № 1 города Қонаева из Алматинской области разработали новое устройство для крепления переносного лафетного ствола, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
"Огнеборцы ПЧ №1 Қонаева ДЧС Алматинской области изобрели приспособление для крепления переносного лафетного ствола", - отмечается на официальной странице ведомства в Instagram.
Указывается, что новое устройство было создано с целью повышения уровня безопасности личного состава.
ДЧС Алматинской области также опубликовал видео с демонстрацией работы изобретения.
Ранее сообщалось, что оперативно-спасательный отряд ДЧС Алматинской области получил новый пикап Toyota Hilux для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Также в Алматинской области произошел пожар на газозаправочной станции — загорелись 40 баллонов с газом. Пожар был полностью ликвидирован спасателями. Два человека получили ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165229-pozharnye-iz-almatinskoy-oblasti-izobreli-novoe-ustroystvo-video/