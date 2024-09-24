Горящую воду из батареи отопления сняли на видео в Актау

В одной из квартир жилого дома в 17 микрорайоне Актау засняли на видео возгорание воды из крана в батарее отопления. В управляющей компании сообщили, что дом не газифицирован, передает Lada.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором житель дома №55 в 17 микрорайоне Актау поджигает, предположительно, некий газ, выходящий из крана отопления в батарее.

Теплоузел и систему отопления дома проверили представители управляющей компании ТОО "Актау Кызмет", а также департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В управляющей компании сообщили, что данный газ не является бытовым.

"Скорее всего, это водород, который выделяется при взаимодействии алюминия, из которого сделано большинство современных батарей отопления, с не очень чистой водой. Кстати, в паспорте к батарее написано, что категорически запрещено отсекать батарею от системы отопления подводящими кранами на длительное время (более суток), так как в нормальных условиях газ уносится с теплоносителем и сбрасывается через клапан в тепловом узле. А вот уже при перекрытой батарее водород накапливается непосредственно в ней, что может привести к разрыву батареи", - рассказал директор ТОО "Актау Кызмет" Галымжан Кошджанов.

Он подчеркнул, что по мере окисления внутренних поверхностей батареи выделение водорода со временем снижается. Красный же цвет пламени, по словам руководителя управляющей компании, объясняется присутствием большого количество водяного пара.

"Это даже газом нельзя назвать, это воздух, насыщенный водородом. Опасности никакой для жизней нет. При подаче тепла система отопления полностью прочищается под давлением воды до тех пор, пока из кранов в батареях не польется чистая вода. По сути, такое происходит постоянно, просто кто-то догадался поднести зажигалку к крану.

Когда дадут отопление, завоздушенность появится в квартире, а запах никакой не появится, так как это не метан. Более чем за десять лет опыта такого я не видел, но в других городах об этом писали. Просто нужно стравливать воздух, что, в целом, всегда и делается", - пояснил Галымжан Кошджанов.

Ранее стало известно, что в Астане социальные объекты начали подключать к отоплению - в 139 школах, детсадах и поликлиниках уже дали тепло. В акимате отметили, что подключение таких объектов происходит до начала отопительного сезона по их заявкам.

В Казахстане завершили работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге. Самую большую сумму возврата зафиксировали в Восточно-Казахстанской области.