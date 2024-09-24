Долг перед клиникой 18 тыс. долларов: младенцу с циррозом печени провели пересадку органа в Турции

7-месячный Нурмухаммед из Алматинской области страдает циррозом печени. Ребенку провели операцию по пересадке органа в Турции, но семье не хватает денег, чтобы выплатить долг за нее, передает NUR.KZ.

"В первый месяц беременности я заболела гриппом - и по назначению гинеколога начала принимать антибиотики, а также получать таблетки от анемии, которую обнаружили по результатам обследования.

Фактически весь срок беременности прошел хорошо. Но на 12-й неделе беременности начались проблемы со здоровьем, возникла угроза выкидыша", - говорит мама девочки Мадина Бейсенкул.

Несмотря на это, беременность удалось сохранить, роды прошли хорошо и малыш родился в срок, но через месяц стал желтеть.

По результатам анализов врач назначил курс лечения, но даже спустя два месяца желтушность не проходила. После прохождения УЗИ брюшной полости мальчику поставили диагноз "неонатальная желтуха". Он продолжал получать лечение, но все равно желтел.

После 20-дневного курса лечения в районной больнице Нурмухаммеду провели обследование в ННЦХ имени Сызганова, где был поставлен диагноз "атрезия желчных протоков". Он стал получать медикаментозную поддерживающую терапию дома. При этом показатели билирубина все еще были повышены в несколько сотен раз, а кожа и склеры глаз оставались желтыми.

В августе этого года родители повезли мальчика в Ташкент, где поставили диагноз "фиброз и цирроз печени четвертой степени".

"Единственным возможным спасением жизни сына является трансплантация печени за рубежом, так как в Казахстане такие операции детям в таком возрасте и с таким весом не проводятся.

Мы обратились в турецкую клинику, которая согласилась принять Нурмухаммеда на операцию и выставила счет в сумме 50 тыс. долларов (около 23 750 000 тенге), но мы - обычная семья, с невысокими доходами, у нас нет таких средств. Нам пришлось открыть сбор в соцсетях, а также с помощью родных и друзей мы смогли собрать 32 тыс. долларов", - говорит Мадина.

У мальчика также были проблемы с легкими и, учитывая тяжесть состояния ребенка, клиника пошла навстречу и провела срочную операцию. Донором был отец Нурмухаммеда. Сейчас мальчик находится в клинике под наблюдением.

Тем временем у семьи возник долг перед клиникой - 18 тыс. долларов, которые родителям взять негде. Мадина просит всех неравнодушных казахстанцев помочь в решении этой проблемы.

Реквизиты:

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