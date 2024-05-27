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11 подростков потерялись в горах Алматинской области, один получил травму

Опубликовано:

Спасатели и пострадавший
Спасатели. Фото: МЧС РК

11 подростков поднялись на гору в Алматинской области и потерялись - ребята не отложили поход, несмотря на плохие погодные условия. Один парень получил травму, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, утром, 26 мая, молодые люди пошли в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия - шел дождь и снег.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы. Сначала они нашли пятерых членов группы.

Как оказалось, один юноша получил травму от упавшего камня.

"Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра", - говорится в сообщении МЧС РК.

А спустя некоторое время, спасателям удалось найти остальных подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107149-11-podrostkov-poteryalis-v-gorah-almatinskoy-oblasti-odin-poluchil-travmu/

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