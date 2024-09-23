Сдают в аренду выданное жилье: проверку проведут в Карагандинской области

В Карагандинской области проведут проверку использования социального жилья после жалоб жителей на неправомерное проживание и сдачу квартир в аренду, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, соответствующее распоряжение дал аким области Ермаганбет Булекпаев.

"На всех встречах жители поднимают вопросы жилья, очередности. Рассказывают о фактах, что в квартирах живут не те, кому было выдано, что сдают в аренду. Поручаю всем акиматам городов и районов вместе с жилищной инспекцией перепроверить. Надо сделать полный анализ", - сказал глава региона на аппаратном совещании.

О ходе жилищного строительства доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин.

На 2024 год по области за счет всех источников финансирования запланировано ввести 500 тыс. кв. м. жилья (4299 квартир). По сравнению с прошлым годом рост составит 18,2%.

По отчетным данным за 8 месяцев, уже построено 331 тыс. кв. м. жилья.

Продолжается строительство кредитного и арендного жилья. Кроме того, приобретается арендное жилье у частных застройщиков. В целом в этом году очередникам из социально уязвимых категорий планируется предоставить 1733 квартиры.

Ранее сообщалось, что тысячи казахстанцев лишились места в очереди на жилье. Как рассказали в Министерстве промышленности и строительства, ежегодная инвентаризация очередников показала, что в Казахстане около 300 000 человек могут исключить из списков.

Помимо этого, в июле в акимате Алматы ответили на обвинения по поводу занижения стоимости жилья, которое изымают для госнужд.