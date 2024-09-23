Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сдают в аренду выданное жилье: проверку проведут в Карагандинской области

Опубликовано:

Стройка в Карагандинской области
Стройка. Фото: gov.kz

В Карагандинской области проведут проверку использования социального жилья после жалоб жителей на неправомерное проживание и сдачу квартир в аренду, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, соответствующее распоряжение дал аким области Ермаганбет Булекпаев.

"На всех встречах жители поднимают вопросы жилья, очередности. Рассказывают о фактах, что в квартирах живут не те, кому было выдано, что сдают в аренду. Поручаю всем акиматам городов и районов вместе с жилищной инспекцией перепроверить. Надо сделать полный анализ", - сказал глава региона на аппаратном совещании.

О ходе жилищного строительства доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин.

На 2024 год по области за счет всех источников финансирования запланировано ввести 500 тыс. кв. м. жилья (4299 квартир). По сравнению с прошлым годом рост составит 18,2%.

По отчетным данным за 8 месяцев, уже построено 331 тыс. кв. м. жилья.

Продолжается строительство кредитного и арендного жилья. Кроме того, приобретается арендное жилье у частных застройщиков. В целом в этом году очередникам из социально уязвимых категорий планируется предоставить 1733 квартиры.

Ранее сообщалось, что тысячи казахстанцев лишились места в очереди на жилье. Как рассказали в Министерстве промышленности и строительства, ежегодная инвентаризация очередников показала, что в Казахстане около 300 000 человек могут исключить из списков.

Помимо этого, в июле в акимате Алматы ответили на обвинения по поводу занижения стоимости жилья, которое изымают для госнужд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164852-sdayut-v-arendu-vydannoe-zhile-proverku-provedut-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie