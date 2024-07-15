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"Делают бизнес на ветхом жилье": акимат Алматы о собственниках домов, попавших под программу реновации

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Оцененный в 37 млн тенге участок в Алматы
Оцененный в 37 млн тенге участок. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В акимате Алматы ответили на обвинения по поводу занижения стоимости жилья, которое изымают для госнужд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пресс-служба акимата Алматы опровергла распространяемую в Сети информацию о занижении стоимости квартир и земельных участков, изымаемых под проект строительства школы на 2000 мест.

По информации акимата, оценочная компания использует методику расчетной стоимости выкупа с учетом рыночной стоимости участка в данном районе, года постройки дома, его состояние и качества материалов, используемых при строительстве.

В акимате заверили, что оценка производится с учетом рыночных цен, без завышения или занижения рыночных цен.

Также в акимате Алматы заявили, что некоторые жители города пытаются "делать бизнес на ветхом жилье". По данным ведомства, один из организаторов выступлений жителей и его родственники имеют недвижимость на участках, попадающих под программу реновации.

По сообщению акимата, мужчина в 2021-2024 годах приобрел две квартиры в домах, которые попадают под программу реновации по улице Сулейменова.

"На его сестру и мать оформлены двухкомнатная и трехкомнатная квартиры на данном участке. Он намерен продать две двухкомнатные квартиры по 45 млн тенге каждую из расчета 1,257 млн тенге за кв м, а взамен трехкомнатной квартиры площадью 45 квадратных метров получить трехкомнатную квартиру площадью не менее 130 кв. м в новом доме.

В ином случае он хочет продать все четыре квартиры (однокомнатная, две двухкомнатные и трехкомнатная) за 200 млн тенге", - заявили в акимате.

Оцененный в 37 млн тенге участок в Алматы
Оцененный в 37 млн тенге участок. : пресс-служба акимата города Алматы

По информации пресс-службы, он и еще 17 собственников отказались от предоставленных условий переселения жителей. По состоянию на 14 июля 2024 года переселены 45 собственников из 64. В акимате заявили, что показывали собственнику другие квартиры для переселения, но мужчина от всех отказался.

"На данный момент он требует определить инвестора, чтобы продать за наличные средства свои квартиры и категорически не согласен на обмен даже при увеличенной в 2 раза площади.

Сам не проживает в указанном ветхом жилье, а квартиры приобрел для дальнейшей перепродажи инвесторам при реализации программы реновации", - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы ускоряют темпы переселения горожан из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. До конца года запланировано переселение 2180 человек.

Программа реновации жилищного фонда в городе Алматы на 2021-2025 годы была принята в 2019 году. Она направлена на обновление среды жизнедеятельности и благоприятные условия проживания граждан, общественного пространства, развитие жилых территорий и их благоустройства.

Целью программы является обеспечение собственников ветхого жилья новыми квартирами, снятие социального напряжения в городе, а также создание инвестиционного климата для развития строительного сектора Алматы.

Задачами программы:

  • ликвидация ветхого жилья на территории города Алматы с учетом сейсмологической обстановки и износа зданий;
  • обеспечение граждан благоустроенным жильем;
  • формирование архитектурного облика города;
  • развитие механизмов для привлечения в строительство внебюджетных средств;
  • создание благоприятных условий для привлечения инвесторов через создание стартовых площадок;
  • координация работ по комплексной застройке земельных участков на территориях, требующих реновации;
  • решение социальных проблем, связанных с переселением граждан;
  • формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере жилищного строительства и территориального развития.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134062-delayut-biznes-na-vethom-zhile-akimat-almaty-o-sobstvennikah-domov-popavshih-pod-programmu-renovacii/

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