Какие улицы перекроют в Алматы 29 сентября на время Almaty Marathon

29 сентября 2024 года состоится тринадцатый по счету Almaty Marathon. В связи с этим будет частично перекрыто движение на дорогах в день марафона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в этом году на старт выйдут 15 600 участников из более 50 стран мира.

Время старта:

06:30 – старт дистанции 42,2 км, Экиден

06:40 – старт дистанции 21,1 км

07:20 – старт дистанции 10 км и скандинавская ходьбы

В день марафона, 29 сентября, с 6:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона будет расположен на Площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 28 сентября до 22:00 часов 29 сентября.

Схемы перекрытия дорог Алматы на время Almaty Marathon

Перекрытие дорог на время марафона. Фото: акимат Алматы

Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 6:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.

Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 6:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. Аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.

Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 6:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.

Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 7:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.

Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 7:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.

Движение по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.

Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:30 до 12:15.

Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по ул. Шашкина от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова.

Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 7:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. Аль-Фараби.

Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 7:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.

Движение по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсетова будет частично перекрыто с 7:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 7:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении по ул. Достык.

Движение по ул. Желтоксана от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 7:50 до 09:20. Альтернативный проезд по ул. Достык.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега, отмечает пресс-служба города Алматы.

Добавим, в Бостандыкском районе Алматы до 30 сентября ограничено движение по улице Журавлева – на участке от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова.

Также из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы перекрыта до середины октября.