Школьные транспортные карты с 1 сентября заблокируют в Павлодаре

В Павлодаре в началом нового учебного года школьные транспортные карты будут блокировать. Но не у всех детей. Привилегий бесплатного проезда могут лишиться только старшеклассники, передает "Ирбис TV".

Чтобы бесплатно ездить в общественном транспорте, школьники должны иметь не только карту, но и справку с места учебы. Их выдают на год, поэтому срок действия истекает 31 августа. Обновить их необходимо всем ученикам. В первую очередь, старшеклассникам.

"Выпускники 9, 10, 11 либо 12 классов, которые пошли в колледжи либо в университет, теряют возможность бесплатного проезда согласно решению городского маслихата. Согласно решению депутатов только школьники Павлодара имеют право на бесплатный проезд", - сообщил исполнительный директор ТОО "Смарт Автобус ПВ" Талгат Токтаганов.

С 1 сентября в Павлодаре начнут блокировать карты учеников выпускных классов. Если подросток остается в школе, ему нужно прийти в офис компании по адресу: Чокина, 31 и предоставить новую справку.

"Если школьник не имеет ни карты, ни справки, но внешний вид соответствует школьному, то возможно отбить ему бесплатный билет с мобильного валидатора. Но надо учитывать, что это отвлекает водителя от своих основных обязанностей и может стать причиной всевозможных случаев, в том числе ДТП. Поэтому просьба: всегда при себе иметь транспортную карту", - добавил Талгат Токтаганов.

Напомним, ранее на совещании в акимате Павлодарской области обсудили обновление и оптимизацию общественного транспорта, а также развитие пассажирских перевозок.

По данным местных властей, в регионе пассажирскими перевозками охвачено 308 сел из 345. С начала года дополнительно открыли четыре новых направления. В акимате отметили, что Павлодарская область - один из пяти регионов в республике, который обеспечивает детей школьного возраста бесплатным проездом в городском общественном транспорте в течение всего года.

А в Астане скоро школьникам и льготникам не понадобится носить с собой транспортные карты: CTS сообщила о разработке виртуальных проездных.