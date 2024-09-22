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Информацию о найденных в Алматы человеческих останках проверит полиция

Опубликовано:

Череп и кости
Череп и кости. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети распространилась информация о том, что на территории Пограничной академии КНБ в Алматы нашли человеческие останки. В городском ДП прокомментировали публикацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня на территории Пограничной академии КНБ в Медеуском районе при проведении ремонта инженерных сетей были найдены человеческие останки", - сообщается в Telegram-канале "Мой Алматы".

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164383-naydeny-chelovecheskie-ostanki-informaciyu-iz-seti-proverit-policiya-almaty/

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