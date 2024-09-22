Информацию о найденных в Алматы человеческих останках проверит полиция

В Сети распространилась информация о том, что на территории Пограничной академии КНБ в Алматы нашли человеческие останки. В городском ДП прокомментировали публикацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня на территории Пограничной академии КНБ в Медеуском районе при проведении ремонта инженерных сетей были найдены человеческие останки", - сообщается в Telegram-канале "Мой Алматы".

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится проверка.