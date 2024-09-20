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Построить элитное жилье вместо бараков предложили павлодарцам

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Дом в Павлодаре
Барак в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

Жителям микрорайона "Затон" в Павлодаре предложили снести их деревянные бараки, а на их месте возвести новомодный комплекс. Перед людьми выступил столичный инвестор, представивший проект, передает корреспондент NUR.KZ.

Инвестор представил жителям аварийного микрорайона Павлодара проект возведения жилого комплекса, сравнимого с бизнес-классом. Указал, что отделка будет из травертина, предусмотрены магазины, парковки, озеленение и детские площадки. Но самое важное, нужно согласие людей.

"Существующую деревянную поменять на новую квартиру, которая соответствует вашей квадратуре. Конечно, плюс-минус 2 квадрата, не проблема. Более того, на период строительства, пока оно будет вестись, мы готовы взять на себя обязательства по временному размещению жильцов в квартирах, комнатах и так далее", - рассказал столичный инвестор.

Эскиз ЖК в Павлодаре
Проект. Фото: NUR.KZ

Между тем жители микрорайона насторожено относятся к идее переезда в съемное жилье и последующему ожиданию. Причина в предыдущем опыте. Один деревянный барак в микрорайоне "Затон" уже снесли в 2022 году, но люди до сих пор ждут окончания возведения на его месте новостроек.

Новостройка в Павлодаре
Новостройка. Фото: NUR.KZ

Пенсионерка Елена Полякова, к примеру, просит сразу предоставить постоянное жилье. Живет одна и помощи, говорит, ждать ей не от кого.

"В нашем доме осталось всего 6 квартир, в которых проживают люди, потому что молодые оставляют эти квартиры и не хотят здесь жить в таких условиях. А нам деваться некуда. Я куда, например, пойду? Это мое жилье, мне идти некуда", - рассказала Екатерина Полякова.

К слову, есть жители, которые согласны уже на любые условия, лишь бы обменять бараки на нормальные квадратные метры.

Напомним, ранее чиновники Павлодара обозначили сроки сноса ветхого микрорайона Павлодара. По плану в 2025 году должны приступить к демонтажу, а полностью проект завершить в 2029 году.

В начале июня жителей одного из бараков эвакуировали из-за обвала крыши. Деревянный дом был официально признан аварийным, но в нем продолжали жить шесть семей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164113-postroit-elitnoe-zhile-vmesto-barakov-predlozhili-pavlodarcam/

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