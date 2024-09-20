Водитель BMW устроил дрифт в центре Алматы и был наказан (видео)

Дрифт на перекрестке в Алматы устроил водитель автомобиля марки BMW - мужчину наказали, он отправился под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП южной столицы.

Инцидент произошел в первом часу ночи на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева. Грубое нарушение ПДД совершил водитель 2003 года рождения.

"На злостного нарушителя ПДД составлены административные протоколы по пяти составам правонарушений, а именно по факту мелкого хулиганства, за непристегнутый ремень безопасности, разворот в неположенном месте, повреждение покрытия дороги и по факту нарушения тишины в ночное время суток. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку", - заявил начальник УП Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Помимо этого, решением специализированного межрайонного административного суда водитель BMW Сейлжанов подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

Отметим, недавно в Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка. Мужчина устроил дрифт в центре города.

А в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.