Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель BMW устроил дрифт в центре Алматы и был наказан (видео)

Опубликовано:

Водитель устроил дрифт
Дрифт. Кадр из видео: ДП Алматы

Дрифт на перекрестке в Алматы устроил водитель автомобиля марки BMW - мужчину наказали, он отправился под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП южной столицы.

Инцидент произошел в первом часу ночи на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева. Грубое нарушение ПДД совершил водитель 2003 года рождения.

"На злостного нарушителя ПДД составлены административные протоколы по пяти составам правонарушений, а именно по факту мелкого хулиганства, за непристегнутый ремень безопасности, разворот в неположенном месте, повреждение покрытия дороги и по факту нарушения тишины в ночное время суток. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку", - заявил начальник УП Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Помимо этого, решением специализированного межрайонного административного суда водитель BMW Сейлжанов подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

Отметим, недавно в Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка. Мужчина устроил дрифт в центре города.

А в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163979-voditel-bmw-ustroil-drift-v-centre-almaty-i-byl-nakazan-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie