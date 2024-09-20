Выявлять несовершеннолетних, ставших свидетелями насилия, предложили в Казахстане

В Казахстане планируют оказывать социальные услуги несовершеннолетним, которые стали свидетелями насилия. Обсуждение по данному вопросу инициировало МВД, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" для обсуждений разместили проект приказа "Об утверждении критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации". Его разработали представители МВД, Минздрава, Минтруда и Минпросвещения. В приложенном к обсуждению релизе уточняется, что проект создан для приведения в соответствие закона "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности".

"Планируется проведение процедуры идентификации несовершеннолетних лиц, ставших свидетелями насилия для получения доступа к специальным социальным услугам (социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые), предусмотренных стандартом оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия в области социальный защиты населения", - сказано в проекте.

В приказе предлагают расширить критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего "к социальной дезадаптации и социальной депривации" и добавить в них преступления против несовершеннолетних.

Данным термином будут называть действия, "совершенные в форме бытового насилия, насилия в отношение несовершеннолетнего, либо совершение правонарушения против личности в присутствии несовершеннолетнего, торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, похищения людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий".

Проект доступен для обсуждений до 3 октября текущего года.

Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Сообщалось, что подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Также в апреле этого года в Минпросвещения прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о том, что парламент принимает закон, который позволит отбирать детей в случае побоев.

С принятием закона о бытовом насилии и защите детей были внедрены новые штрафы. Они связаны с ответственностью родителей, взрослых и несовершеннолетних граждан. Подробнее о них можно прочитать по данной ссылке.

В ноябре прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

В начале этого года стало известно, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД.