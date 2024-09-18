"Я по городу не езжу": главу Минэкологии спросили о мусорном кризисе в Астане

Министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева спросили, почему мусор со дворов жилых домов не вывозят по несколько дней в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса журналисты сообщили главе Минэкологии Ерлану Нысанбаеву о мусорном кризисе в столице - заполненные контейнеры с отходами не вывозятся по несколько дней.

Он ответил, что даст поручение Комитету экологического контроля и столичному департаменту экологии провести проверку. После этого министра спросили, не заметил ли он сам такой проблемы в Астане.

"Я по городу не езжу. Я вижу - в том доме, где я живу, бывают проблемы… но, во всяком случае, на сегодняшний день у себя не вижу. Я понимаю, что не везде. Где-то может на краю, где-то в крупных жилых массивах. Во всяком случае, я вам обещаю, что начнем работу и потом сообщим. Для меня это тоже сигнал", - заявил Нысанбаев.

Напомним, в прошлом году Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию об ужесточении административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

"Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - с 50 МРП до 100 МРП (со 172,5 тыс. до 345 тыс. тенге - прим. ред.), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - со 100 МРП до 200 МРП (со 345 тыс. до 695 тыс. тенге - прим. ред.)", - сказал тогда он.

В июле текущего года мы писали, что стихийные свалки вокруг Астаны выросли до масштабов, заметных из космоса. Сообщалось, что постоянно разрастающиеся мусорные пятна Астаны бросаются в глаза специалистов космического мониторинга едва ли не в первую очередь. Только в этом году в столице насчитали больше 400 стихийных свалок.

А сегодня полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.