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Цены на сельхозярмарках будут ниже, заявили в Минторговли

Опубликовано:

Ярмарка в Астане
Ярмарка. Фото: gov.kz

В Министерстве торговли и интеграции разработали и утвердили стандарты проведения ярмарок и республиканских выставок в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об утверждении стандартов проведения ярмарок и выставок стало известно в ходе совещания в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции.

Как сообщила вице-министр Айжан Бижанова, в Казахстане определены пять видов ярмарок и выставок: сезонные ярмарки (школьные принадлежности, уголь, сено и т.д.), тематические (для поддержки отечественных товаропроизводителей), сельскохозяйственные, праздничные (к празднованию госпраздников), региональные специализированные выставки (когда участниками выставки являются несколько регионов).

"Для каждого вида ярмарки определен календарный график и период проведения. Например, сельскохозяйственные ярмарки должны проводиться в районах не реже одного раза в две недели, в городах республиканского и областного значения - не менее одного раза в неделю. Места для торговли предоставляются бесплатно. Организационный процесс должен быть оцифрован, чтобы все желающие принять участие могли подать заявки онлайн. Цены на сельскохозяйственных, праздничных и сезонных ярмарках устанавливаются ниже рыночных", - сообщила Айжан Бижанова.

Серик Жумангарин, в свою очередь, подчеркнул социальную значимость проведения сельскохозяйственных ярмарок в столице и поручил акимату Астаны быстрее начать организацию традиционных осенних региональных ярмарок.

Отмечается, что на сегодняшний день объем запасов продовольствия в Казахстане составляет 725,8 тыс. тонн. Продзапас страны, при этом, формируется из 29 видов продуктов питания (баранина, говядина, овощи, крупы, кисломолочные продукты, рыба, подсолнечное масло и другие).

По данным профильного ведомства, имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребностей жителей страны в основных продуктах питания.

Напомним, в июле этого года сообщалось, что расходы казахстанцев на продовольственные товары увеличились на 6,7%, или до 131,3 тыс. тенге на душу населения. На какие продукты в среднем уходит больше всего денег, мы писали здесь.

Позже в Минсельхозе сообщили, что изменили механизм стабилизации цен. Теперь предпринимателям, которые занимаются реализацией важных продуктов питания, при выдаче займа будут устанавливаться единые требования: отсутствие долгов, просрочек и неисполненных обязательств, отсутствие в реестре недобросовестных участников государственных закупок, а также наличие всей необходимой инфраструктуры.

При этом, получая заем, предприниматели обязаны реализовывать социально значимые продовольственные товары по фиксированной цене и в полном объеме. Следить за этим будут специализированные организации, которым придется регулярно представлять в акиматы информацию о ходе реализации механизмов стабилизации цен. Таким образом в Казахстане планируют стабилизировать цены на основные продукты питания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162197-ceny-na-selhozyarmarkah-budut-nizhe-zayavili-v-mintorgovli/

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