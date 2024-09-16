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Референдум по строительству АЭС: на чем будут экономить в ходе кампании

Опубликовано:

АЭС в Китае
АЭС в Китае. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Сабила Мустафина рассказала, на чем акцентировали внимание при составлении примерной сметы расходов для проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

На заседании Сабила Мустафина сообщила, что в Казахстане проживают 2359 человек с инвалидностью по зрению, которые владеют шрифтом Брайля. Это 8,3% от общего числа людей с инвалидностью по зрению.

В частности, отмечается, что в области Жетiсу, где насчитывается 463 избирательных участка, всего 7 человек с инвалидностью по зрению, владеющих шрифтом Брайля. В Костанайской области, где 736 избирательных участка, 27 человек, в Туркестанской области, где имеется 945 избирательных участка, 207 человек.

"Когда мы разрабатывали свою примерную схему расходов, мы учли все эти показатели и приняли решение – если в стране 2359 человек владеют шрифтом Брайля, нам нет необходимости изготавливать 10 327 трафаретов со шрифтом Брайля и обеспечивать ими все участки.

Так как к большинству участков не прикреплены лица с инвалидностью по зрению, владеющие шрифтом Брайля. В связи с этим мы в примерной смете расходов заложили изготовление трафаретов со шрифтом Брайля персонально на каждого инвалида по зрению, владеющего этим шрифтом", – заявила спикер.

По ее словам, эти 2359 трафаретов будут территориальными комиссиями референдума доставлены на избирательные участки, к которым эти люди прикреплены.

"Бюджетные средства необходимо использовать рационально, точечно", – мотивировала она.

Мустафина отметила, что проектная стоимость одного трафарета без шрифта Брайля для лица с инвалидностью составляет 20,5 тыс. тенге. Проектная цена трафарета со шрифтом Брайля - плюс 1270 тенге.

Ее поддержал глава ЦИК.

"Вопрос важный, мы должны обеспечивать недискриминационные условия для лиц с инвалидностью, я уже сказал, что эта задача была, есть и остается приоритетной. И я по своему опыту могу сказать, сколько участков посещаю и спрашиваю, практически очень мало людей, которые знают шрифт Брайля…

Мы должны очень рачительно относиться к использованию бюджетных средств по время любых наших электоральных компаний", – добавил Нурлан Абдиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 6 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162004-referendum-po-stroitelstvu-aes-na-chem-budut-ekonomit-v-hode-kampanii/

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