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Уволенные офицеры из Костаная заявили, что их подставил начальник

Опубликовано:

Рассмотрение дела в суде
Суд. Фото: tobolinfo.kz

В Костанайский городской суд с иском к ДЧС обратились три спасателя. Они просят признать приказ об их увольнении незаконным и восстановить их в должности, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, в 2023 году непосредственный руководитель истцов - начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС, собрал своих подчиненных на общей планерке.

"Он привозит из Актюбинской "опыт сбора средств" и внедряет его у нас. Он собрал всех подчиненных на планерке и сказал, что в том регионе пишут командировочные приказы, но не едут в командировку, а денежные средства, которые поступают на счет сотрудника, снимают и отдают. Мол, в мае к нам должна была приехать какая-то комиссия, деньги нужны для нее. Все это услышали, но промолчали, никто возражать не стал. У нас структура такая - мы выполняем приказы начальников", - рассказал один из истцов в суде.

Так, в декабре 2023 года согласно командировочному приказу в район отправился старший инженер исследовательской испытательной пожарной лаборатории УГПК ДЧС Бахтияр Ахметов. Однако начальник сказал ему оставаться на месте.

"После он неоднократно подходил ко мне и интересовался, упали ли мне командировочные, чтобы я занес их. Когда мне скинули на карточку 34 500 тенге, я снял деньги и вернул начальнику 22 тыс. тенге, остальные деньги удержал в счет компенсации за потраченные личные средства на ремонт оборудования в лаборатории", - пояснил Бахтияр Ахметов.

Аналогичным образом в командировку "отправлялись" Ернияз Рустем и Нурхан Кабыкен в феврале 2024 года. 6 марта им пришли командировочные, они собирались их вернуть на счет ДЧС.

Однако 7 марта трех кадровых офицеров собрал руководитель ДЧС Кайрат Касым, которому стало известно о схеме сбора средств их начальником. Началось служебное расследование.

Спасатели с самого начала говорили о том, что это была не их инициатива, писали объяснительные, вернули все до копейки. Но их уволили решением дисциплинарной комиссии.

В пятницу во время прений сторон истцы в один голос утверждали, что их с 17 лет учили не обсуждать приказы, а беспрекословно их выполнять.

"Нас учили уважать и доверять тем, кто выше рангом, что они никогда не подведут свою команду. Даже во время пожаров командир первым заходит в горящее помещение, а только после остальные спасатели. Так и мы полностью доверяли своему начальнику, но когда поняли, что он проворачивает дела, написали рапорт, вернули все средства", - объяснил Бахтияр Ахметов.

"В ДЧС была битва кланов, не могли найти общий язык… А пострадали мы, простые пожарные", - утверждает Ернияз Рустем.

В свою очередь Нурхан Кабыкен подчеркнул, что начальник постоянно угрожал парням тем, что за любой косяк отправит их служить в Джангельдинский район.

"Это почти 600 километров от дома, от родных. Мы воспринимали это, будто нас хотят отправить в ссылочный лагерь. Тем более в своих семьях мы кормильцы, у нас на попечении наши мамы, младшие братья и сестры. Далеко от них нам находиться нельзя", - рассказал Нурхан.

К слову, представители ответчика (ДЧС) просили суд оставить иск трех кадровых офицеров без удовлетворения.

Между тем за время службы Ернияз, Бахтияр и Нурхан спасли десятки человеческих жизней. Даже вне рабочее время они совершали подвиги. Этой весной они боролись с паводком, эвакуировали граждан, их животных и имущество.

Решение по этому делу вынесут сегодня, 16 сентября.

Ранее в Акмолинской области фиктивное трудоустройство и необоснованные выплаты командировочных расходов выявили в КГУ "Центр обучения языков отдела внутренней политики, культуры и развития языков Есильского района". Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

А в Восточно-Казахстанской области воспитанники ДЮСШ участвовали в учебно-тренировочных сборах на своей базе, при этом спортсменам перечислили командировочные выплаты за проживание и питание на общую сумму свыше 4 млн тенге. В деле разбирается Антикор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161752-uvolennye-oficery-iz-kostanaya-zayavili-chto-ih-podstavil-nachalnik/

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