Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сотрудники, никуда не выезжая, получали командировочные в Акмолинской области

Опубликовано:

Мужчина держит деньги в кармане
Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Акмолинской области фиктивное трудоустройство и необоснованные выплаты командировочных расходов выявили в государственном учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проведенным анализом прокуратуры Есильского района в деятельности КГУ "Центр обучения языков отдела внутренней политики, культуры и развития языков Есильского района" были установлены факты фиктивного трудоустройства лица и необоснованной выплаты работникам командировочных расходов.

К примеру, директором центра с начала 2024 года на должность методиста был трудоустроен сотрудник, который фактически не осуществлял свою трудовую деятельность, так как работал в другой частной организации на ставке 0,5.

"Наряду с этим, директором центра допущены факты незаконной выплаты работникам командировочных расходов, которые не выезжали в командировку", - подчеркнули в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора необоснованные выплаты работникам командировочных расходов в полном объеме возмещены в бюджет, в настоящее время осуществляется возврат незаконно выплаченной заработной платы.

"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорном органе.

Вместе с тем, за дачу прокурору заведомо ложных показаний по существу проводимого анализа директор центра и методист привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.665 КоАП. Штрафы они оплатили.

Добавим, что по ч.1 ст.665 КоАП РК неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 076 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159788-sotrudniki-nikuda-ne-vyezzhaya-poluchali-komandirovochnye-v-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie