Сотрудники, никуда не выезжая, получали командировочные в Акмолинской области

В Акмолинской области фиктивное трудоустройство и необоснованные выплаты командировочных расходов выявили в государственном учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проведенным анализом прокуратуры Есильского района в деятельности КГУ "Центр обучения языков отдела внутренней политики, культуры и развития языков Есильского района" были установлены факты фиктивного трудоустройства лица и необоснованной выплаты работникам командировочных расходов.

К примеру, директором центра с начала 2024 года на должность методиста был трудоустроен сотрудник, который фактически не осуществлял свою трудовую деятельность, так как работал в другой частной организации на ставке 0,5.

"Наряду с этим, директором центра допущены факты незаконной выплаты работникам командировочных расходов, которые не выезжали в командировку", - подчеркнули в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора необоснованные выплаты работникам командировочных расходов в полном объеме возмещены в бюджет, в настоящее время осуществляется возврат незаконно выплаченной заработной платы.

"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорном органе.

Вместе с тем, за дачу прокурору заведомо ложных показаний по существу проводимого анализа директор центра и методист привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.665 КоАП. Штрафы они оплатили.

Добавим, что по ч.1 ст.665 КоАП РК неявка по вызову прокурора, следователя, органа дознания для дачи показаний, к судебному исполнителю, судебному приставу по вопросам исполнительного производства, а равно отказ от дачи или дача заведомо ложных показаний влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 076 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).