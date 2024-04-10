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Спортсмены в ВКО никуда не выезжали, но получили командировочные

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Матч по волейболу
Волейбол. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Антикор заинтересовался командировочными, которые получили воспитанники ДЮСШ в ВКО. Сборы проводились на их базе, и спортсменам не пришлось никуда выезжать, передает YK-news.kz.

Об этом случае рассказал во время брифинга руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Денис Шакенов.

"Мы выяснили, что специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу, находящаяся в Усть-Каменогорске, провела учебно-тренировочные сборы, и спортсменам перечислили командировочные выплаты за проживание и питание на общую сумму свыше 4 млн тенге. При этом сборы были проведены в областном центре на базе самой школы", - сообщил Денис Шакенов.

А в прошлом году по подозрению в хищении бюджетных средств проводилось досудебное расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" в Талдыкоргане. По данным АФМ, сотрудники спортшколы за семь лет путем начисления зарплат фиктивно работающим лицам похитили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге.

В Жамбылской области вынесли приговор в отношении семи человек по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта. В 2020 году ДЮСШ №16 оплатила 2 млн тенге поставщику за изготовление макетов и металлических конструкции, однако указанные виды работ не были сделаны, а бюджетные средства обналичили по просьбе должностных лиц спортшколы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2082092-sportsmeny-v-vko-nikuda-ne-vyezzhali-no-poluchili-komandirovochnye/

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