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20 иностранок вышли замуж за казахстанцев и приобрели право на гражданство

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Жених надевает кольцо невесте
Свадьба. Иллюстративное фото: Kenji Lau / Getty Images

В Акмолинской области 20 женщин-иностранок из дальнего и ближнего зарубежья, вступив в брак, приобрели право на гражданство Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2024 года в Акмолинской области в связи с заключением официального брака с гражданами Казахстана 20 женщин из дальнего и ближнего зарубежья приобрели право на прием в гражданство РК в упрощенном порядке.

Такая норма предусмотрена ст.3 Конвенции о гражданстве замужней женщины, открытой для подписания и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это бывшие жительницы Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Отмечается, что конвенция распространяется на женщин-иностранок, лиц без гражданства, которые замужем за гражданами РК и вдов, у которых мужья были гражданами Казахстана.

Для прохождения процедуры необходимо подать заявление о приеме гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке, которое женщина подает на имя начальника департамента полиции области и одновременно должностному лицу государства прибытия, принимающему решение по вопросам гражданства.

Также необходим нотариально удостоверенный письменный отказ от иностранного гражданства. Все документы представляются в подразделение миграционной полиции по месту постоянного жительства.

Ранее в области Абай выявили бывшего казахстанца, который приобрел гражданство Российской Федерации. 54-летнего мужчину выдворили из Казахстана по решению суда за наличие двойного гражданства.

А житель ВКО пришел в ЦОН за дубликатом аттестата о среднем образовании, использовав казахстанское удостоверение личности. Однако документ изъяли, так как мужчина уже стал гражданином Российской Федерации. Ему назначили крупный штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160237-20-inostranok-vyshli-zamuzh-za-kazahstancev-i-priobreli-pravo-na-grazhdanstvo/

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