"Выбежал мужчина и облапал": павлодарцы пожаловались на опасный путь к остановке

Жители Павлодара пожаловались, что из-за разросшихся кустарников по тропинке к трамвайной остановке "Лесная" стало небезопасно ходить, особенно ночью, передает "Ирбис TV".

Об опасности зарослей на дороге рассказала жительница Павлодара Екатерина Шумахер.

"У меня сестра где-то 3 года назад по дороге шла, выбежал мужчина и облапал ее. Если честно, она была напугана. На протяжении двух лет я пытаюсь с акимом добиться, чтобы у нас сделали чистку леса. Чтобы убрали аварийные деревья, почистили его. Потому что здесь небезопасно ни для людей, ни для детей, ни для пенсионеров", - поделилась жительница дома № 181/1 по улице Ломова Екатерина Шумахер.

Неоднократные жалобы результата не принесли, говорит женщина. Из отдела ЖКХ за эти месяцы никто так и не перезвонил. К слову, начавшийся учебный год маму троих детей в этой ситуации пугает.

"Снос вышеуказанных деревьев невозможен, так как они являются зеленым фондом города. 10 июля текущего года произведены работы именно по обрезке деревьев и по раскрытию тротуарной дорожки. От дома до остановки удалили поросли", - сообщил главный специалист сектора озеленения отдела ЖКХ Павлодара Ернар Каримов.

Специалисты пообещали на этой неделе еще раз обследовать адрес для последующего спила сухостоя и аварийных деревьев.

Ранее в центре Павлодара обнаружилось бездорожье вместо брусчатки. Местные жители рассказали, что в целом прогулочная зона по улице Желтоксан выглядит заброшенной. Еще три года назад брусчатку разобрали и перекопали тротуар для ремонта коммуникаций.

А на одной из улиц в частном секторе Павлодара асфальт стал проваливаться после строительства нового многоэтажного дома поблизости. Три автомобиля попали в одну яму в течение недели, а местные жители сами выставили ограждения.