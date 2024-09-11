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Скандальное видео с заместителями акима из области Жетісу: появились новые подробности

Опубликовано:

Застолье в области Жетысу
Застолье. Кадр из видео: instagram.com/halyk_zhurnalist.kz

Видео, на котором за столом запечатлели заместителей акима Кербулакского района, привело к возбуждению дисциплинарных дел, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент АДГС по области Жетісу.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по области Жетісу за нарушение требований "Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан" в отношении заместителей акима Кербулакского района возбуждены дисциплинарные дела и проводятся служебные расследования.

Их результаты будут рассмотрены на очередном заседании Совета по этике области Жетісу.

Напомним, ранее в социальной сети Instagram была размещена информация о том, что заместители акима Кербулакского района и депутат маслихата якобы во время рабочего дня находились в кафе и распивали спиртные напитки.

В Кербулакском районном акимате прокомментировали видео и сообщили, что началась служебная проверка. По ее результатам будет предоставлена дополнительная информация.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160195-skandalnoe-video-s-zamestitelyami-akima-iz-oblasti-zhet-su-poyavilis-novye-podrobnosti/

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