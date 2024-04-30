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"Это не фейк": к казахстанцам обратились из-за рассылки с номера 1414

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка со смартфоном. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

Госкорпорация "Правительство для граждан" обратилась к казахстанцам с просьбой не принимать за фейк рассылку с номера 1414, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" появилось сообщение с просьбой не принимать за фейк рассылку с номера 1414.

"Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile.

Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях", - говорится в сообщении.

Казахстанцам напомнили, что по указанной в сообщении ссылке они могут установить мобильное приложение eGov mobile.

В Telegram-канале Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности также заявили, что рассылка с номера 1414 не является фейковой.

Ранее мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники.

Согласно информации с сайта egov.kz, Мобильное приложение eGov mobile предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.

На главной странице приложения представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.

Цифровой документ является аналогом оригинала документа и содержит 33 документа (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест, свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются граждане.

eGov QR – это альтернативный метод, который облегчит процесс подписания документов. Его использование поможет получить быстрый доступ к необходимому документу и подписать его в режиме онлайн через мобильное приложение еGov Mobile.

С помощью QR можно авторизоваться и подписать услуги на портале электронного правительства eGov.kz, оплатить государственную пошлину за оказанную услугу в ЦОН, получить доступ к просмотру документа третьего лица в сервисе “Цифровые документы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093804-eto-ne-feyk-k-kazahstancam-obratilis-iz-za-rassylki-s-nomera-1414/

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