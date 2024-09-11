Сотрудницу полиции заподозрили в хищении оружия и уволили, а затем восстановили в Костанае
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В Костанае на сотрудницу полиции возбудили уголовное дело, но после его прекращения женщину восстановили на работе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в Костанайский городской суд с иском об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании оплаты за время вынужденного прогула.
"Истец уволена из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины на основании возбужденного уголовного дела, выразившегося в хищении и незаконном хранении оружия, непринятии мер по регистрации факта незаконного изготовления оружия, ненаправлении его на баллистическое исследование", - пояснили в суде.
Суд установил, что уголовное дело в отношении истца прекращено ввиду отсутствия состава преступления.
"Согласно действующему законодательству перечень грубых нарушений служебной дисциплины является исчерпывающим, указанные деяния истца не отнесены законом к грубому нарушению служебной дисциплины", - отметили в суде.
Других предусмотренных Законом "О правоохранительной службе" оснований для увольнения женщины судом установлено не было.
С учетом изложенного суд пришел к выводу, что в данном случае у ответчика отсутствовали законные основания для увольнения женщины с правоохранительной службы, соответственно, она подлежит восстановлению в прежней должности.
Иск об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании заработной платы был удовлетворен в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее в Кызылорде суд восстановил в должности мужчину, незаконно уволенного с поста начальника отдела экономики и финансов из-за несданного отчета. Также с организации взыскали заработную плату за дни вынужденного прогула на сумму более 3,5 млн тенге.
А в Жамбылской области заместителя директора школы уволили из-за найденной в его кабинете бутылки алкоголя. Однако решением суда приказ об увольнении мужчины был признан незаконным и отменен, так как работодатель не смог доказать факт употребления сотрудником спиртных напитков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160124-sotrudnicu-policii-zapodozrili-v-hishchenii-oruzhiya-i-uvolili-a-zatem-vosstanovili-v-kostanae/