Вопрос отмены знака "Алтын белгi" прокомментировал министр просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев на сегодняшнем брифинге прокомментировал возможность отказа от "Алтын белгi" - он сказал, что такой вопрос пока не стоит, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, зачем нужен знак "Алтын белгi", если никаких преимуществ при поступлении в университет он практически не дает.

"Благодаря этому дети могут получить признание своих знаний - через получение знаков отличия. Но вы знаете, что уже ряд лет льготы по получению знака "Алтын белгi" сняты. Здесь были многие коррупционные схемы - делали получение знака "Алтын белгi" одним из механизмов льготного поступления в высшие учебные заведения", - говорит Бейсембаев.

Министр указал на заблуждение некоторых родителей о том, что данный знак гарантирует поступить на грант.

"Конечно, по старой (привычке - прим. ред.) родители до сих пор думают, что если ребенок закончил на "Алтын белгi", то они могут поступить на грант, в этом направлении есть определенные заблуждения среди родителей учеников.

Мы сейчас этот вопрос рассматриваем, но пока вопрос отмены "Алтын белгi" не стоит, потому что мы видим, что большинство детей, которые получают данный знак, они оправдывают его и показывают хорошие результаты, и поступают в высшие учебные заведения. Здесь нужно (вопрос - прим. ред.) тщательно рассмотреть, перед тем как отменять или нет", - пояснил глава ведомства.

Согласно положению, знаком "Алтын белгі" награждаются обучающиеся, получившие аттестат с отличием об основном среднем образовании, имеющие годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 (6) по 11 (12) классы, четвертные оценки "5" по всем предметам в период учебы с 10 (11) по 11 (12) классы, прошедшие итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку "5".

Знак "Алтын белгі" представляет собой окружность диаметром 30 мм, изготовляется из специального сплава металлов меди и цинка. На лицевой стороне знака - изображение раскрытой книги, обрамленное снизу лавровой ветвью. Выше этих изображений выступает золотая надпись: "Алтын белгі". На обратной стороне знака изображен герб с надписью "Қазақстан Республикасы".

Добавим, что сегодня глава Миннауки и высшего образования высказался о распределении грантов среди студентов из регионов, пострадавших от паводков.