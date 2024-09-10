"Мне угрожают": обманутые блогером алматинцы собрались у здания прокуратуры (видео)

В Алматы клиенты крупного поставщика товаров из Китая Арайлым Кожамуратовой, известной как Айс Муратова, потребовали привлечь к ответственности ее родных, передает сайт телеканала КТК.

У городской прокуратуры в Алматы собрались отчаявшиеся женщины. Они пытаются узнать, как идет расследование по делу о крупном мошенничестве.

Люди рассказывают: все они сотрудничали с крупным поставщиком – Арайлым Кожамуратовой. Она обещала помочь прибрести товары из Китая по оптовым ценам. Предприниматели заказывали у нее мебель, бытовую технику и посуду, чтобы перепродавать. Но в итоге и сами ничего не получили, и клиентов оставили ни с чем.

"Мне угрожают люди. Требуют с меня. Мы кредит брали, людям возврат делали. И сейчас то, что он зарабатывает, мы людям отдаем. Говорят: домой приду, сожгу твой дом. Реально, у меня муж, например, сейчас в Астане, на заработки уехал. Я одна дома с детьми. Я боюсь одна оставаться. Потому что люди злые", - рассказала Айгуль Мынбаева.

Инжу Абдиханиева воспитывает семерых детей и живет на съемной квартире. Женщина решила подзаработать в декрете. Говорит: внесла 300 тысяч тенге, чтобы попасть в чат к поставщику. А после создала свою группу, где начала продавать товары. Ее клиенты перечислили 141 миллион тенге и больше года не могут получить заказ. Разгневанные люди требуют деньги с посредника. Дошло уже до прямых угроз.

"Техника, мебель, посуда, ложки, вилки, постель, диваны, спальные гарнитуры – всё продавали. Я сама рассчитываюсь. Пособие поступает – оттуда отдаю. Муж зарабатывает. Со стройки зарплату получает – оттуда отдаю. Вот так выживаем мы. Каждый день звонят, говорят, ругаются, угрожают", - рассказала Инжу Абдиханиева.

Подозреваемая Арайлым Кожамуратова задержана. Однако клиенты недовольны ходом расследования. Они утверждают: многие перечисляли деньги на счета родственников бизнесвумен, и боятся, что им никто ничего не вернет.

"Мы перечисляли деньги на родственников – на Айс Муратовых: сестер, братьев, на ее бывшего мужа – актера Ержана – перечисляли. Мы требуем, мы хотим, чтобы родственники тоже отвечали, потому что мы им сдавали деньги. Они пользовались. Они тоже на эти деньги жили. Она, получается, возьмет на себя это всё. Скажет: «Это всё я». Отсидит. И нам ничего не будет, получается", - поделилась Алия Колденова.

Возмущенные люди уже больше года обивают пороги прокуратуры и полиции. Там им объясняют, что следствие продолжается.

"Как ранее сообщалось, по данному факту следственным управлением ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 (4) УК РК, то есть по факту «Мошенничества, совершенного в особо крупном размере». В настоящее время следствие продолжается. Принимается комплекс процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РК", - сообщили в полиции.

Если вину Кожамуратовой докажут, ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако недовольные клиенты требуют привлечь к ответственности не только предпринимательницу, но и ее родственников.

Источник: КТК