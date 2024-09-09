Жители 28 домов требуют возместить ущерб за сгоревшую технику в пригороде Павлодара

Жители частных домов села Жетекши написали коллективное заявление в акимат с требованием полностью возместить им ущерб за испорченную бытовую технику, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители домов по улице Орда в пригородном селе Жетекши увидели рабочих, которые проводили ремонт уличного освещения, днем 8 сентября. Тогда же у них отключили свет.

Что именно делали специалисты, люди не знают. Зато результат, говорят сельчане, заметили ярко. В домах якобы заискрило, лампочки замигали, а бытовая техника в итоге перегорела.

"Не знаю, что у них там произошло в сети. Получается, у нас новый счетчик стоит, ПРЭК устанавливал, вопросов никаких не возникало, провода новые, они сами все устанавливали. Вот перегорело полностью видеонаблюдение. Четыре камеры. Сушильная машина, ее как открыли, так все вещи посыпались. Стиральную машину боимся включать. Морозильник, холодильник не работают", - рассказал сельчанин Андрей Кривов.

Жители обратились с коллективным заявлением в акимат села Жетекши. Они требуют разобраться в причинах произошедшего и полностью возместить ущерб.

Между тем чиновники уже приступили к подсчетам убытков. Всего обратились жители 28 домов.

"Сейчас указываем адреса, записываем все, какая бытовая техника сгорела, и будем отправлять в районный отдел ПРЭК. В компании-монополисте на сегодня признают неисправности, которые у них возникли, и говорят нашим жителям, что восстановят всю бытовую технику", - пояснил аким села Жетекши Нурлыбек Абдрахманов.

Однако жители села настаивают, чтобы им не ремонтировали технику, а покупали новую. Либо возмещали ущерб по стоимости сгоревшего оборудования. Как считают люди, никто им не сможет гарантировать, что через время холодильники и стиральные машины не выйдут из строя вновь.

Ранее в Павлодаре жители двух многоэтажек, возведенных по программе "Нурлы жер", потребовали решить проблему с коммуникациями. По словам людей, с 2017 года сети так и не передали на баланс местного акимата. В итоге каждая неисправность становится чуть ли не катастрофой.

А жители двухэтажного дома на улице Ермака в Павлодаре пожаловались на состояние подвала. Колодец и подвал заливает постоянно, а городская аварийная служба заявки отрабатывает слишком долго, рассказывали жильцы.