Жильцы домов, возведенных по госпрограмме, попросили акимат Павлодара забрать их сети

Жители двух многоэтажек, возведенных по программе "Нурлы жер", требуют решить проблему с коммуникациями в Павлодаре. По словам людей, с 2017 года сети так и не передали на баланс местного акимата. В итоге каждая неисправность становится чуть ли не катастрофой, передает корреспондент NUR.KZ.

Два дома по улице Сатпаева в Павлодаре сдали в эксплуатацию в 2017 году. Радость жителей, большинство из которых взяли ипотеку, длилась недолго. Спустя пару лет начались перебои с коммуникациями, причем, не внутридомовыми, а наружными.

"В прошлом году мы систему канализации пытались привести в порядок. На все ушло миллион тенге. С начала этого года из-за электричества примерно 600 тысяч выходит. Вы представьте, сколько семей живет, кто-то малоимущий, у кого-то много детей. И это все как бы тяжело по финансам, по карману бьет жильцам", - говорит житель дома №344 по улице Академика Сатпаева Азамат Мусилим.

Наружные коммуникации - зона ответственности городского акимата и монополистов. Но проблема в том, что сети так и не передали на баланс. Они остались у застройщика, а тот якобы в аварийных ситуациях обслуживанием не занимается.

Дом в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

"Акимат согласен нас взять на баланс, но на безвозмездной основе, ну а застройщик не хочет нас отдавать просто так, так как он потратил финансы свои", - рассказала председатель ОСИ "Сатпаева 344" Айгуль Уалитова.

На обращения жителей отреагировал аким Павлодара. Было организовано общее собрание, на которое пригласили и застройщика. Однако тот, не дождавшись градоначальника, ушел.

Знак. Фото: NUR.KZ

"Последнюю аварию мы устраняли силами "Коммунсервиса". Теперь, чтобы этот вопрос решить, мы и пригласили подрядчика. Думали при вас с ним проговорить, чтобы он эти сети нам передал. Но раз он убежал, ладно, я его к себе приглашу отдельно. Мы в любом случае будем этот вопрос решать", - высказался аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Градоначальник пояснил, что обсуждение вопроса может занять две недели, а дальше примут решение. Жильцы слышали, что стоимость коммуникаций, подведенных к их дому, предприниматель оценивает в 40 миллионов тенге. И если речь зайдет все же о продаже, сами люди такую сумму не потянут.

Напомним, ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков приехал в микрорайон "Горторг" на встречу с местными жителями. Они смогли высказать свои замечания по основным проблемам.

Также градоначальник рассказал, что в Павлодаре начали применять уникальную технологию, позволяющую латать дыры в асфальте, не дожидаясь жары.