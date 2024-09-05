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Когда завершат реконструкцию Кульджинского тракта, рассказали в акимате Алматы

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Работы на Кульджинском тракте
Работы на Кульджинском тракте. Фото: пресс-служба акимата Алматы

До конца текущей недели будет завершен ремонт на участке от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской в рамках реконструкции Кульджинского тракта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В рамках работ планируется расширение проезжей части с 4 до 6 полос, что позволит увеличить пропускную способность участка в два раза. Предусмотрена реконструкция дороги общей протяженностью 2,3 км с устройством по 3 полосы движения в каждую сторону.

На сегодня практически на всей протяженности участка проведены работы по устройству основания проезжей части и укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что на данный момент почти завершено устройство основания и укладка нижнего слоя асфальта. Если погода будет благоприятной, участок длиной 500 метров откроют для движения до конца этой недели. В выходные дни до 15 сентября планируют уложить верхний слой асфальта, после нанесут постоянную разметку.

Также продолжается установка барьерного ограждения и тротуаров шириной 2-3 метра с обеих сторон дороги.

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта стартовала с 4 июня.

В акимате говорили, что, несмотря на реконструкцию, перекрывать движение на тракте не будут - работы будут поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

При этом в августе движение временно перекрывалось на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157615-kogda-zavershat-rekonstrukciyu-kuldzhinskogo-trakta-rasskazali-v-akimate-almaty/

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