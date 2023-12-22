Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Опубликован список четвертого потока обладателей стипендии "Болашак" - на днях Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом приняла решение, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

Отмечается, что в этом году по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.

Были введены квоты для инженеров и медицинских работников, претендентов из сельской местности, которые подают в магистратуру.

Они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения, им необязательно иметь на руках приглашение из университета при подаче документов на стипендию.

"В послании "Экономический курс Справедливого Казахстана" глава государства дал поручения по расширению научного сотрудничества и подготовки кадров для агропромышленного комплекса, геологоразведки, IT-сектора, креативной индустрии и т. д. Данные направления являются востребованными и актуальными, нами проведена работа по увеличению количества претендентов, стипендии и поиску университетов, предоставляющие обучение по указанным сферам", - сказала председатель правления АО "Центр международных программ" Алия Оспанова.

Претенденты поступили в вузы, входящие в топы мировых рейтингов, такие как University of Oxford, University of Aberdeen, University of Illinois at Urbana-Champaign, Australian National University. Наибольшим интересом пользуются такие специальности, как "Информационные технологии и системы", "Аналитика больших данных", "Педагогика", "Строительная инженерия", "Геология. Горное дело. Геодезия".

Ознакомиться со списком стипендиатов можно .

Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 481 казахстанец стал обладателем грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.

По информации министерства, стипендиаты будут проводить исследования по 9 направлениям: инженерные науки, естественные науки, гуманитарная сфера, агропромышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологии, социальные науки, образование, медицина, искусство.

Ознакомиться со списком обладателей гранта можно .

Напомним, решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 167 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак".

Из них 131 человек пройдет обучение в магистратуре, 4 - в докторантуре, 32 казахстанца будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

На официальном сайте стипендии говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.