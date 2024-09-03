Стало известно, сколько казахстанцев получили стипендию "Болашак"

В ходе заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стало известно, кто из казахстанцев стал обладателем международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, под председательством госсоветника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

"В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 150 гражданам Казахстана. Из общего числа стипендиатов 120 человек будут обучаться в магистратуре, 6 - в докторантуре, а 24 казахстанца пройдут стажировку в ведущих мировых университетах и производственных центрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при распределении стипендии особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки - более двух третей стипендий направлено на естественно-технические дисциплины.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

Ерлан Карин отметил необходимость тщательного отбора претендентов на научные стажировки в соответствии с установками послания главы государства, озвученного 2 сентября.

Поэтому принято решение, что на научные стажировки будут направляться только особо востребованные специалисты по наиболее значимым для экономики направлениям.

На официальном сайте говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

В конце прошлого года сообщалось, что по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.